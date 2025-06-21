Левандовски покинет Барселону ради Саудовской Аравии

Форвард испанской Барселоны Роберт Левандовски переедет на Ближний Восток. Поляк пополнит ряды одного из клубов Про-лиги в 2026 году, сообщает Sport.es.

Бомбардир "блаугранас" покинет Испанию после завершения контракта. В настоящее время Левандовски сфокусирован на грядущем сезоне в составе Барсы. В переговоры с ближневосточными грандами представители нападающего еще не вступали.

В прошлом сезоне Левандовски провел 52 поединка во всех турнирах, в которых оформил 42 гола. Он проиграл бомбардирскую гонку Ла Лиги Килиану Мбаппе из мадридского Реала. Зато поляк взял титул, а также выиграл Кубок и Суперкубок Испании.

Напомним, ранее Левандовски приостановил выступления за сборную Польши из-за потери капитанской повязки.

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