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Футбол

Одноклубник Забарного перейдет в стан шотландского гранда

Макс Ааронс станет игроком Рейнджерс.
Вчера, 21:38       Автор: Василий Медвидь

Защитник Борнмута Макс Ааронс сменит клубную прописку.

Как сообщает Фабрицио Романо, англичанин перейдет в стан Рейнджерс. Шотландский коллектив арендует игрока.

Ааронс дал согласие на свой переход. Больше деталей пока неизвестно.

Во второй половине прошлого сезона Макс выступал за Валенсию, но провел там всего 4 матча.

Ранее сообщалось, что ПСЖ сделал новое предложение по Забарному.

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