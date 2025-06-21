Одноклубник Забарного перейдет в стан шотландского гранда

Защитник Борнмута Макс Ааронс сменит клубную прописку.

Как сообщает Фабрицио Романо, англичанин перейдет в стан Рейнджерс. Шотландский коллектив арендует игрока.

Ааронс дал согласие на свой переход. Больше деталей пока неизвестно.

Во второй половине прошлого сезона Макс выступал за Валенсию, но провел там всего 4 матча.

Ранее сообщалось, что ПСЖ сделал новое предложение по Забарному.

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