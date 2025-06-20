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Футбол

ПСЖ сделал улучшенное предложение по Забарному

Парижский клуб пытается сойтись с Борнмутом в цене на украинского защитника.
Сегодня, 18:48       Автор: Игорь Мищук
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

ПСЖ продолжает работу над трансфером защитника Борнмута и сборной Украины Ильи Забарного.

Английский клуб отклонил первое предложение по 22-летнему футболисту в размере 40 миллионов фунтов стерлингов плюс 5 миллионов бонусами (46,8 + 5,8 миллиона евро), после чего французская сторона сделала улучшенное предложение.

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Как сообщает Sky Sports, парижский клуб выразил готовность заплатить за переход украинца 55 миллионов фунтов (около 64 миллионов евро).

Тем не менее пока "вишни" хотят выручить за своего игрока более 70 миллионов фунтов (около 82 миллионов евро).

Отметим, ранее сообщалось, что Забарный уже согласовал условия личного контракта с ПСЖ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут трансферы ПСЖ Илья Забарный

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