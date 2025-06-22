Туран - об Ильвесе: Мы знаем их тактику и будем готовы к матчу

Главный тренер Шахтера Арда Туран поделился мыслями о финском Ильвесе.

По словам Арды, «горняки» уже подготовились к сопернику и знают его лучшие стороны.

«У них крепкая физическая структура. Мы знаем их тактику и будем готовы, потому что они давно играют в лиге. Второй матч будем играть на синтетике, поэтому с первой минуты покажем класс. Главная цель – быть в лучшей форме.

Тактически доверяем сообразительности игроков – это станет нашим преимуществом. Готовимся, хотя и без чрезмерной активности. Важно физически быть на их уровне. Тактически игроки умные, больше работаем физически".

Также турецкий специалист подчеркнул, что пока команда не пройдет Ильвес, не стоит думать о потенциальном соперничестве с Бешикташем.

«Прежде всего, я очень уважаю Бешикташ, который имеет большую историю. Это одна из главных команд Турции. Но нам нельзя думать о «Бешикташе», для нас есть только первый тур – с командой из Финляндии.

Мы должны сыграть как можно лучше, потому что они уже готовы. Для нас это неправильный путь. Футбол требует чрезмерной серьезности. Моя жизнь полна такого горького опыта. Поэтому матч требует особого внимания, поэтому я всем, и вам, запрещаю думать о Бешикташе", - сказал Туран.

Напомним, что Ризник высказался о работе с Тураном.

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