Ризнык высказался о начале работы с Тураном

Вратарь донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык поделился мыслями о рабочем знакомстве с Ардой Тураном.

По словам украинца, первая тренировка со специалистом была полна позитива.

«Первая тренировка прошла отлично. Всегда позитив. Мы знакомимся с новыми тренировками, с новым тренировочным процессом. Поэтому все отлично», - сказал Ризник.

Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер проведет сбор в Словении.

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