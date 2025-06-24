Милан предложил кругленькую сумму за звезду Брюгге

Полузащитник бельгийского Брюгге Ардон Яшари всерьез заинтересовал Милан. Итальянский гранд сделал первое предложение о покупке хавбека, утверждает инсайдер Саша Тавольери в X.

"Россонери" оценили опорника в 27 млн ​​евро. Еще 3 миллиона в евровалюте Брюгге может получить в качестве бонусов. Впрочем, "черно-синие" отклонили запрос Милана и стремятся получить больше – 30-35 млн.

В прошлом сезоне Яшари провел 52 поединка во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и раздал 6 ассистов. Лишь год назад Брюгге заплатил за него 6 млн. В подписании опорника лично заинтересован Массимилиано Аллегри.

Кстати, миланский Интер выкупил у Ромы контракт Николы Залевски.

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