iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Милан предложил кругленькую сумму за звезду Брюгге

"Россонери" готовы тратить на трансферном рынке.
Сегодня, 11:29       Автор: Антон Федорцив
Ардон Яшари / Getty Images
Ардон Яшари / Getty Images

Полузащитник бельгийского Брюгге Ардон Яшари всерьез заинтересовал Милан. Итальянский гранд сделал первое предложение о покупке хавбека, утверждает инсайдер Саша Тавольери в X.

"Россонери" оценили опорника в 27 млн ​​евро. Еще 3 миллиона в евровалюте Брюгге может получить в качестве бонусов. Впрочем, "черно-синие" отклонили запрос Милана и стремятся получить больше – 30-35 млн.

В прошлом сезоне Яшари провел 52 поединка во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и раздал 6 ассистов. Лишь год назад Брюгге заплатил за него 6 млн. В подписании опорника лично заинтересован Массимилиано Аллегри.

Кстати, миланский Интер выкупил у Ромы контракт Николы Залевски.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан брюгге Ардон Яшари

Статьи по теме

Саудовский топ-клуб предлагает невероятную зарплату лидеру Милана Саудовский топ-клуб предлагает невероятную зарплату лидеру Милана
Милан отпустит одного из своих форвардов свободным агентом Милан отпустит одного из своих форвардов свободным агентом
Милан готов подписать лидера Ювентуса, если тот согласится снизить зарплату Милан готов подписать лидера Ювентуса, если тот согласится снизить зарплату
Бавария нашла четыре альтернативы чемпиону Европы Бавария нашла четыре альтернативы чемпиону Европы

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила звание первой ракетки Украины, прогресс Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Футбол сегодня: игра Бенфики и Баварии, матчи ПСЖ и Фламенго в третьем туре группового этапа Клубного чемпионата мира
просмотров
Свитолина успешно стартовала на турнире в Бад-Гомбурге
просмотров

Последние новости

Киберспорт11:32
Рейтинг команд по CS за 2025 год: NaVi поднялись на одну строчку, регресс B8 и команды Зинченко
Европа11:29
Милан предложил кругленькую сумму за звезду Брюгге
Другие страны11:05
Доннарумма назвал лучшего футболиста в мире
Теннис10:53
Две украинки получили соперниц в квалификации Уимблдона
Европа10:40
Лацио и Ноттингем Форест заинтересованы в подписании украинца
Бокс10:15
"Нужно вызвать полицию": Чисора прокомментировал бой Итаума - Уайт
Европа10:05
Интер выкупил одноклубника Довбика
Теннис09:42
Ястремская проведет первый матч после поражения в финале турнира в Ноттингеме
Европа09:37
Ноттингем нацелился на дуэт из Ювентуса
Бокс09:28
Ломаченко отреагировал на российский обстрел школы в Белгород-Днестровском
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK