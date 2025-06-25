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Футбол

Ньюкасл готов сделать Исака самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба

"Сороки" намерены удержать шведа.
Сегодня, 19:20       Автор: Андрей Безуглый
Александр Исак / Getty Images
Александр Исак / Getty Images

Ньюкасл готов пойти на крайние меры, чтобы удержать Александра Исака, пишет The Times.

Напомним, что за шведским форвардом охотятся Ливерпуль, Барселона и Арсенал. 

Ньюкасл отказывается продавать Исака, а чтобы заодно и убедить самого игрока остаться, "сороки" готовы предложить ему новый контракт.

Клуб увелчит ему зарплату до 150 тысяч фунтов в неделю, сделав шведа самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

На текущий момент сам игрок пока не подтверждал, что хочет покинуть клуб. Руководство надеется, что участие в Лиге чемпионов и новый контракт станут последними аргументами.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед установил ценник на своего игрока/

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Александр Исак

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