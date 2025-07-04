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Футбол

Манчестер Юнайтед отобрал "десятку" у Рэшфорда

Матеус Кунья получит легендарный номер.
Вчера, 23:59       Автор: Андрей Безуглый
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Манчестер Юнайтед отобрал номер у Маркуса Рэшфорда.

"Десятка" достанется новичку команды Матеусу Кунье, который и постарается стать новой легендой манкунианцев.

Считается, что такой шаг со стороны клуба говорит об окончательном разрыве отношений с Рэшфордом.

Напомним, что англичанин хочет играть за Барселону, для которой он является вторым вариантом после Луиса Диаса.

Ранее также кроме Рэшфорда еще несколько игроков объявили о желании уйти.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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