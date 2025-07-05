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Футбол

Степанов снова отличился дублем в товарищеском матче

Нюрнберг одержал победу над еще одним региональным клубом.
Вчера, 22:59       Автор: Василий Медвидь
Артем Степанов / ФК Нюрнберг
Артем Степанов / ФК Нюрнберг

Немецкий Нюрнберг продолжает подготовку к сезону второй Бундеслиги против местных непрофессиональных команд.

«Легенда» сыграла против Шпортфройнде из региональной лиги и победила со счетом 7:2.

Дублем в составе подопечных Мирослава Клозе отметился Артем Степанов. Украинец проведет этот сезон в аренде за Нюрнберг.

Ранее Степанов дебютировал за свой клуб в неофициальном матче и тоже отметился дублем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артем Степанов ФК Нюрнберг

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