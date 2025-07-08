iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед нашел еще одну опцию на позицию нападающего

Мойзе Кен может оказаться в состоянии манкунианцев.
Сегодня, 13:59       Автор: Василий Медвидь

Манчестер Юнайтед продолжает изучать варианты на трансферном рынке в надежде улучшить позицию форварда.

Как сообщает The Athletic, «красные дьяволы» заинтересованы в услугах Мойзе Кена. Манкунианцы имеют самый конкретный интерес к Мойзе среди клубов АПЛ.

В контракте итальянца с Фиорентиной есть пункт о сумме выкупа в размере 52 млн евро, но он будет действителен только до 15 июля.

В прошлом сезоне Кен провел 32 матча в Серии А, забив 19 мячей и отдав 3 ассиста.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед объявил о приобретении таланта из Южной Америки.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Мойзе Кен

Статьи по теме

Ювентус и МЮ рассмотрят обмен ненужными футболистами Ювентус и МЮ рассмотрят обмен ненужными футболистами
Манчестер Юнайтед выделил деньги на форварда Челси Манчестер Юнайтед выделил деньги на форварда Челси
Манчестер Юнайтед подписал таланта из Южной Америки Манчестер Юнайтед подписал таланта из Южной Америки
Манчестер Юнайтед отобрал "десятку" у Рэшфорда Манчестер Юнайтед отобрал "десятку" у Рэшфорда

Видео

Мексика стала обладательницей Золотого кубка КОНКАКАФ
Мексика стала обладательницей Золотого кубка КОНКАКАФ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Флуминенсе - Челси в полуфинале КЧМ-2025, старт квалификации Лиги чемпионов
просмотров
Свитолина покинула Уимблдон после поражения от Мертенс
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Киберспорт15:53
Игрок NaVi взял паузу в киберспортивной карьере после женитьбы
Европа15:35
Одноклубник Забарного может присоединиться к другому украинцу
Бокс15:05
Дюбуа ответил, готов ли устроить трилогию с Усиком в случае победы в реванше
Киберспорт14:56
NaVi стартовали с ничьей на Esports World Cup
Европа14:54
Арсенал договорился о трансфере конкурента Ярмолюка
Бокс14:35
Пакьяо объяснил, за счет чего одолеет младшего на 16 лет соперника-чемпиона
Европа14:31
Ливерпуль отклонил предложение по своему форварду от итальянского топ-клуба
Европа13:59
Манчестер Юнайтед нашел еще одну опцию на позицию нападающего
Другие13:44
"Отличная работа, федерация": Харлан отреагировала на допуск безфлаговых спортсменов на чемпионат мира
Европа13:18
Ювентус готов продать своего основного форварда за небольшие деньги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK