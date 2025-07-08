Манчестер Юнайтед нашел еще одну опцию на позицию нападающего

Мойзе Кен может оказаться в состоянии манкунианцев.

Манчестер Юнайтед продолжает изучать варианты на трансферном рынке в надежде улучшить позицию форварда.

Как сообщает The Athletic, «красные дьяволы» заинтересованы в услугах Мойзе Кена. Манкунианцы имеют самый конкретный интерес к Мойзе среди клубов АПЛ.

В контракте итальянца с Фиорентиной есть пункт о сумме выкупа в размере 52 млн евро, но он будет действителен только до 15 июля.

В прошлом сезоне Кен провел 32 матча в Серии А, забив 19 мячей и отдав 3 ассиста.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед объявил о приобретении таланта из Южной Америки.

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