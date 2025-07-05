Манчестер Юнайтед подписал таланта из Южной Америки

Манчестер Юнайтед продолжил перестройку команды. "Красные дьяволы" оформили переход защитника Диего Леона, сообщает официальный сайт клуба.

Парагвайский Серро Портеньо получил за воспитанника ориентировочно 4 млн евро. 18-летний левый фулбек дебютировал на взрослом уровне в прошлом году. Пока он еще не играл за сборную Парагвая, ограничившись выступлениями за команду U-20.

Леон стал вторым приобретением МЮ этим летом. Ранее английский гранд оформил трансфер нападающего Матеуса Куньи. Зато покинули Олд Траффорд защитники Виктор Линделеф и Джонни Эванс, а также хавбек Кристиан Эриксен.

Тем временем лондонский Челси завершил переход вингера Джейми Гиттенса.

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