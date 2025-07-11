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Футбол

"Играли против чрезвычайно сильной команды": тренер Ильвеса прокомментировал разгром от Шахтера

Йоонас Рантанен высказался о неудачном поединке против украинского клуба.
Сегодня, 10:27       Автор: Василий Медвидь
Йоонас Рантанне / Getty Images
Йоонас Рантанне / Getty Images

В рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы Шахтер легко разобрался с Ильвесом, на 99% обеспечив себе проход дальше.

После поединка Йоонас Рантанен поделился мыслями об игре против украинского коллектива во главе с Ардой Тураном.

"Результат является жестким и, конечно, серьезным разочарованием. Мы играли против чрезвычайно сильной команды по меркам европейского футбола и старались приспособиться к этому вызову как можно лучше. Мы должны были не дать им уйти в серьезный отрыв, но оппонент безжалостно воспользовался даже нашими мельчайшими ошибками.

Мы должны принять этот результат и смириться с ним без объяснений. Но после этого мы сами можем решить, будем ли мы зацикливаться на этом или извлечем из этого опыта максимальный урок, чтобы стать лучше. Мы пройдем через это, а затем начнем думать о матче в понедельник против ВПС", – сказал Рантанен.

На ISPORT есть видеообзор матча Шахтер - Ильвес.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы шахтер Ильвес

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