"Играли против чрезвычайно сильной команды": тренер Ильвеса прокомментировал разгром от Шахтера

В рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы Шахтер легко разобрался с Ильвесом, на 99% обеспечив себе проход дальше.

После поединка Йоонас Рантанен поделился мыслями об игре против украинского коллектива во главе с Ардой Тураном.

"Результат является жестким и, конечно, серьезным разочарованием. Мы играли против чрезвычайно сильной команды по меркам европейского футбола и старались приспособиться к этому вызову как можно лучше. Мы должны были не дать им уйти в серьезный отрыв, но оппонент безжалостно воспользовался даже нашими мельчайшими ошибками.

Мы должны принять этот результат и смириться с ним без объяснений. Но после этого мы сами можем решить, будем ли мы зацикливаться на этом или извлечем из этого опыта максимальный урок, чтобы стать лучше. Мы пройдем через это, а затем начнем думать о матче в понедельник против ВПС", – сказал Рантанен.

На ISPORT есть видеообзор матча Шахтер - Ильвес.

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