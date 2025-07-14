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Футбол

Легенда Манчестер Юнайтед возглавил юношескую команду

Даррен Флетчер уже приступил к новым обязанностям.
Сегодня, 14:28       Автор: Андрей Безуглый
Даррен Флетчер / manutd.com
Даррен Флетчер / manutd.com

Манчестер Юнайтед назначил новым тренером команды U-18 Даррена Флетчера.

Экс-полузащитник вернулся в Манчестер в 2021 году, а до этого провел в клубе 20 лет.

Вместе с командой он пять раз выиграл АПЛ, дважды Кубок английской лиги, Кубок Англии, Лигу чемпионов и КЧМ.

К новым обязанностям Флетчер приступит немедленно, возглавив предсезонную подготовку команды.

Ранее также хавбек Челси выделил особое влияние Марески на команду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Даррен Флетчер

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