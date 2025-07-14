Палмер: Все говорили о нас кучу гадостей на протяжении всего сезона

Хавбек Челси Коул Палмер прокомментировал победу на клубном чемпионате мира.

Напомним, что лондонцы неожиданно обыграли ПСЖ, выиграв турнир.

Палмер подчеркнул роль Энцо Марески в победе, отметив, что Челси незаслуженно критиковали весь сезон, но они уверенно ответили своим противникам.

Я люблю играть в финалах. И мы снова в нем победили.

Тренер разработал отличный план игры. Он знал, где у соперников будет свободное место. Я старался отблагодарить его за это своим выступлением.

Мареска строит что-то особенное и важное в Челси. У нас молодая команда. Все говорили о нас кучу дерьма на протяжении всего сезона. Но мы движемся в правильном направлении