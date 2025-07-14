Палмер: Все говорили о нас кучу гадостей на протяжении всего сезона
Хавбек Челси Коул Палмер прокомментировал победу на клубном чемпионате мира.
Напомним, что лондонцы неожиданно обыграли ПСЖ, выиграв турнир.
Палмер подчеркнул роль Энцо Марески в победе, отметив, что Челси незаслуженно критиковали весь сезон, но они уверенно ответили своим противникам.
Это прекрасное чувство. Тем более, что перед игрой все сомневались в нас. Мы дали бой. Это было хорошо!
Я люблю играть в финалах. И мы снова в нем победили.
Тренер разработал отличный план игры. Он знал, где у соперников будет свободное место. Я старался отблагодарить его за это своим выступлением.
Мареска строит что-то особенное и важное в Челси. У нас молодая команда. Все говорили о нас кучу дерьма на протяжении всего сезона. Но мы движемся в правильном направлении
Ранее также сам Энцо Мареска прокомментировал победу.
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