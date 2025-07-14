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Футбол

Палмер: Все говорили о нас кучу гадостей на протяжении всего сезона

Лучший игрок КЧМ отдал должное главному тренеру.
Сегодня, 10:15       Автор: Андрей Безуглый
Коул Палмер / Getty Images
Коул Палмер / Getty Images

Хавбек Челси Коул Палмер прокомментировал победу на клубном чемпионате мира.

Напомним, что лондонцы неожиданно обыграли ПСЖ, выиграв турнир.

Палмер подчеркнул роль Энцо Марески в победе, отметив, что Челси незаслуженно критиковали весь сезон, но они уверенно ответили своим противникам.

Это прекрасное чувство. Тем более, что перед игрой все сомневались в нас. Мы дали бой. Это было хорошо!

Я люблю играть в финалах. И мы снова в нем победили.

Тренер разработал отличный план игры. Он знал, где у соперников будет свободное место. Я старался отблагодарить его за это своим выступлением.

Мареска строит что-то особенное и важное в Челси. У нас молодая команда. Все говорили о нас кучу дерьма на протяжении всего сезона. Но мы движемся в правильном направлении

Ранее также сам Энцо Мареска прокомментировал победу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Коул Палмер

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