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Футбол

Мареска: Челси выиграл матч в первые 10 минут

Специалист гордится своей командой.
Сегодня, 08:55       Автор: Андрей Безуглый
Энцо Мареска / Getty Images
Энцо Мареска / Getty Images

Главный тренер Челси Энцо Мареска прокомментировал победу в финале клубного ЧМ.

Напомним, что лондонцы неожиданно обыграли ПСЖ, выиграв турнир.

Мареска заявил, что его команда выиграла матч в первые 10 минут, так как далее обеим командам было очень тяжело играть в тех условиях.

У меня просто нет слов для моих игроков. Они заслужили это. Хороший момент.

По моему мнению, мы выиграли матч в первые десять минут – мы задали темп, который нам нужен. Мы были очень хороши. К сожалению, в таких погодных условиях непросто делать это все 90 минут, но, думаю, мы выиграли матч уже в первые десять минут.

Сегодня мы нашли для Палмера позицию, где у него было пространство для атаки. Рад за Коула, но все игроки продемонстрировали фантастическую отдачу

Ранее также Луис Энрике высказался о стычке после матча.

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