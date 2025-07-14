Мареска: Челси выиграл матч в первые 10 минут

Главный тренер Челси Энцо Мареска прокомментировал победу в финале клубного ЧМ.

Напомним, что лондонцы неожиданно обыграли ПСЖ, выиграв турнир.

Мареска заявил, что его команда выиграла матч в первые 10 минут, так как далее обеим командам было очень тяжело играть в тех условиях.

У меня просто нет слов для моих игроков. Они заслужили это. Хороший момент. По моему мнению, мы выиграли матч в первые десять минут – мы задали темп, который нам нужен. Мы были очень хороши. К сожалению, в таких погодных условиях непросто делать это все 90 минут, но, думаю, мы выиграли матч уже в первые десять минут. Сегодня мы нашли для Палмера позицию, где у него было пространство для атаки. Рад за Коула, но все игроки продемонстрировали фантастическую отдачу

Ранее также Луис Энрике высказался о стычке после матча.

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