Милан официально представил Модрича в качестве новичка

Бывший полузащитник мадридского Реала Лука Модрич официально стал игроком Милана.

О переходе 39-летнего хорватского футболиста "россонери" объявили на своем сайте.

Читай также: Милан отправил своего юного таланта в аренду

Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, обладатель Золотого мяча заключил контракт, рассчитанный до 30 июня 2026 года. Также договор предусматривает возможность продления еще на один сезон.

La Scala del Calcio has a new maestro 🎻 #WelcomeModrić — AC Milan (@acmilan) July 14, 2025

В своей новой команде Модрич будет играть под 14-м номером, который освободился после продажи в Манчестер Сити полузащитника Тиджани Рейндерса.

Напомним, что Модрич выступал за Реал с 2012 года. За это время он провел в составе мадридской команды 597 матчей, в которых забил 43 гола и отдал 95 результативных передач.

Вместе со "сливочными" хорватский полузащитник четырежды становился чемпионом, завоевал два Кубка и пять Суперкубков Испании, шесть раз выиграл Лигу чемпионов, пять Суперкубков УЕФА, пять Клубных чемпионатов мира и Межконтинентальный кубок.

Ранее Милан объявил о подписании полузащитника сборной Италии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!