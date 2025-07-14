iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Милан официально представил Модрича в качестве новичка

Обладатель Золотого мяча после Реала продолжит карьеру в составе "россонери".
Сегодня, 21:35       Автор: Игорь Мищук
Лука Модрич / acmilan.com
Лука Модрич / acmilan.com

Бывший полузащитник мадридского Реала Лука Модрич официально стал игроком Милана.

О переходе 39-летнего хорватского футболиста "россонери" объявили на своем сайте.

Читай также: Милан отправил своего юного таланта в аренду

Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, обладатель Золотого мяча заключил контракт, рассчитанный до 30 июня 2026 года. Также договор предусматривает возможность продления еще на один сезон.

В своей новой команде Модрич будет играть под 14-м номером, который освободился после продажи в Манчестер Сити полузащитника Тиджани Рейндерса.

Напомним, что Модрич выступал за Реал с 2012 года. За это время он провел в составе мадридской команды 597 матчей, в которых забил 43 гола и отдал 95 результативных передач.

Вместе со "сливочными" хорватский полузащитник четырежды становился чемпионом, завоевал два Кубка и пять Суперкубков Испании, шесть раз выиграл Лигу чемпионов, пять Суперкубков УЕФА, пять Клубных чемпионатов мира и Межконтинентальный кубок.

Ранее Милан объявил о подписании полузащитника сборной Италии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Милан Лука Модрич Реал Мадрид

Статьи по теме

Реал объявил о подписании перспективного защитника Бенфики Реал объявил о подписании перспективного защитника Бенфики
Юный талант отказался покидать Реал ради игрового времени в аренде Юный талант отказался покидать Реал ради игрового времени в аренде
Списанный Манчестер Юнайтед вингер дал согласие на переход в Ювентус Списанный Манчестер Юнайтед вингер дал согласие на переход в Ювентус
Сборная Украины проиграла заключительный матч в группе Евробаскета U-20 Сборная Украины проиграла заключительный матч в группе Евробаскета U-20

Видео

Месси принес победу Интер Майами, обновив собственный рекорд
Месси принес победу Интер Майами, обновив собственный рекорд

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк потеряли позиции, Свентек ворвалась в тройку лучших
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером после победы на Уимблдоне, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ укрепил преимущество над конкурентами
просмотров
Футбол сегодня: финал клубного ЧМ, третий раунд женского Евро
просмотров

Последние новости

Сборные23:29
Сборная Украины проиграла заключительный матч в группе Евробаскета U-20
Бокс22:58
Усик презентовал в Лондоне восстановленную мозаику Аллы Горской, поврежденную в Мариуполе россиянами
Европа22:07
Реал объявил о подписании перспективного защитника Бенфики
Европа21:35
Милан официально представил Модрича в качестве новичка
Киберспорт20:59
Ибрагимович попал на обложку Ultimate-издания EA FC 26
Бокс20:12
Бокс: расписание боев
Бокс20:08
Кроуфорд поддержал Пакьяо перед его возвращением в ринг
ЧМ-202619:42
Определено место проведения гостевого матча Украины с исландцами в отборе ЧМ-2026
Другие страны18:58
Представлена символическая сборная КЧМ-2025
Бокс18:29
Гонорары Усика и Дюбуа за реванш станут рекордными
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK