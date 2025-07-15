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Футбол

ПСЖ возобновит переговоры по Забарному

Победитель Лиги чемпионов не отказался от украинского.
Сегодня, 16:06       Автор: Антон Федорцив
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Французский Пари Сен-Жермен вскоре вернется в переговоры с английским Борнмутом. Защитник Илья Забарный остается целью финалиста Клубного ЧМ-2025, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в эфире DAZN.

Подписание центрбека – общая идея главного тренера Луиса Энрике и спортдира Луиша Кампуша. ПСЖ ранее согласовал условия личного контракта Забарного. Теперь французскому гранду нужно договориться с "вишнями".

Ранее ПСЖ предложил за украинца 60 млн евро. Тем не менее, Борнмут повесил на Забарного ценник в 70-75 млн. Такие отступные якобы готовы предложить английский Ньюкасл.

Напомним, защитник Лукас Бералдо пожелал покинуть ПСЖ этим летом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут ПСЖ Илья Забарный

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