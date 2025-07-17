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Футбол

Манчестер Юнайтед сделал очередное предложение по Мбемо

Сумма достигла уже 80 млн евро.
Сегодня, 16:35       Автор: Андрей Безуглый
Бриан Мбемо / Getty Images
Бриан Мбемо / Getty Images

Манчестер Юнайтед отправил Брентфорду очередное предложение, пишет Давид Орнштейн.

Напомним, что клубы все еще не могут договориться о переходе Бриана Мбемо, хотя сам камерунец давно согласовал контракт.

Очередное предложение манкунианцев составило около 80 млн евро, включая бонусы.

Сейчас в Манчестер Юнайтед просто ждут ответа Брентфорда. Если "пчелы" снова отклонят предложение, манкунианцы выйдут из сделки.

Ранее также сообщалось, что звездный кипер снова входит в интересы Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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