iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед достиг соглашения о трансфере лидера Брентфорда

Манкунианцы подпишут Брайана Мбемо.
Сегодня, 14:54       Автор: Василий Медвидь
Браян Мбемо / Getty Images
Браян Мбемо / Getty Images

Манчестер Юнайтед улучшит линию атаки.

Как сообщает инсайдер Дэвид Орнштейн, манкунианцы договорились об условиях перехода Брайана Мбемо. Сумма трансфера составит 65 млн фунтов и 6 млн фунтов бонусами.

За камерунца заплатят четырьмя различными платежами. Детали контракта вингера неизвестны.

25-летний Мбемо провел в прошлом сезоне 38 матчей, забив 20 голов и отдав 8 ассистов.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед интересуется форвардом Челси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд манчестер юнайтед Браян Мбемо

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед сделал очередное предложение по Мбемо Манчестер Юнайтед сделал очередное предложение по Мбемо
Ярмолюк получил звездного одноклубника Ярмолюк получил звездного одноклубника
Манчестер Юнайтед - один из клубов, который интересуется нападающим Челси Манчестер Юнайтед - один из клубов, который интересуется нападающим Челси
Легенда Манчестер Юнайтед возглавил юношескую команду Легенда Манчестер Юнайтед возглавил юношескую команду

Видео

Усик - Дюбуа: украинец и британец встретятся на пресс-конференции - онлайн-трансляция
Усик - Дюбуа: украинец и британец встретятся на пресс-конференции - онлайн-трансляция

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк потеряли позиции, Свентек ворвалась в тройку лучших
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером после победы на Уимблдоне, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Футбол сегодня: продолжение плей-офф на женском Евро
просмотров
Календарь Динамо: у "бело-синих" запланирован старт в отборе Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Европа15:59
Топ-клуб АПЛ серьезно включился в борьбу за Забарного
Другие страны15:34
Ан-Наср Роналду усилится лидером европейской сборной
Европа14:54
Манчестер Юнайтед достиг соглашения о трансфере лидера Брентфорда
Лига Европы14:21
Сульшер высказался о противостоянии с Шахтером
Европа13:59
Манчестер Юнайтед нашел потенциальную замену Онана
Европа13:25
Наполи усилился одним из открытий прошлого сезона Серии А
Европа12:59
Клуб АПЛ перехватил трансферную цель соперника Шахтера в Лиге Европы
Европа12:27
Амбициозный середняк Серии А подписал талант Ман Сити
Украина12:04
Календарь Динамо: у "бело-синих" запланирован старт в отборе Лиги чемпионов
Бокс11:42
"Победит в поздних раундах": Паркер сделал окончательный прогноз на реванш Усик - Дюбуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK