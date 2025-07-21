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Футбол

Культовый экс-игрок Ньюкасла был найден без сознания в своем доме и госпитализирован

Пол Гаскойн находится в отделении интенсивной терапии.
Сегодня, 09:02       Автор: Василий Медвидь
Пол Гаскойн / Getty Images
Пол Гаскойн / Getty Images

Экс-игрок сборной Англии, Ньюкасла и ряда других клубов Пол Гаскойн был экстренно госпитализирован. Об этом сообщило издание The Telegraph.

58-летний англичанин находился без сознания в своем доме. В таком состоянии его нашли несколько дней назад, 18 июля, после чего его немедленно доставили в реанимационное отделение больницы города Пул

Гаскойна удалось спасти, сейчас он находится в отделении интенсивной терапии и его состояние улучшается. Через несколько дней Пола должны выписать из госпиталя.

Причина, по которой бывший полузащитник оказался в такой ситуации, пока неизвестна.

Напомним, ранее сообщалось, что Ньюкасл включился в борьбу за форварда ПСЖ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пол Гаскойн

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