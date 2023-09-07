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Принц Уильям встретил в закусочной скандально известную легенду футбола, который не удержался и поцеловал его

Представитель королевской семьи явно не ожидал такой встречи.
Сегодня, 21:20
Пол Гаскойн и принц Уильям / Getty Images
Пол Гаскойн и принц Уильям / Getty Images

В четверг, 7 сентября, принц Уильям посетил закусочную "Pret a Manger" в Борнмуте, которая была открыта в рамках его программы Homewards по борьбе с бездомностью.

Каким было его удивление, когда он встретил там легенду английского футбола Пола Гаскойна, который находился среди сотрудников и посетителей закусочной.

Не поверив сначала своим глазам, принц Уэльский спросил: "Это действительно вы?", после чего мило побеседовал с экс-игроком Тоттенхэма и сборной Англии.

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Сияющий от радости Гаскойн, заявил, что ему уже "намного лучше", после чего 56-летний англичанин наклонился, чтобы обнять принца и поцеловать его в щеку.

Впоследствии представитель королевской семьи сообщил, что это было "очень интересное утро", сообщает The Guardian.

Стоит отметить, что в этот же день принц Уильям также посетил Виталити Стэдиум, на котором играет Борнмут Ильи Забарного. Принц хотел узнать о работе клуба в обществе по поддержке тех, кто рискует стать бездомным, а также о намерении расширить свои проекты в рамках Homewards.

Ожидается, что в течение следующих пяти лет инициатива принца Уильяма позволит сети закусочных "Pret a Manger" расшириться на 40%, что поможет как минимум 500 людям найти работу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии Пол Гаскойн Принц Уильям

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