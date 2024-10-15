Легенда Англии предложила "безразличному" Рэшфорду сменить Манчестер Юнайтед на Италию

Маркус Рэшфорд продолжает разочаровывать своими выступлениями за Манчестер Юнайтед.

Легенда Тоттенхэма и сборной Англии Пол Гаскойн считает, что 26-летнему вингеру нужно задуматься о смене обстановки и клубной прописки.

"Да, определенно, я так думаю. Мне нравится Рэшфорд, я думаю, что он невероятный игрок, но кажется, что ему уже все равно. Даже когда он забивает, он не выглядит счастливым от этого, так что там (в МЮ) явно что-то происходит", - цитирует Гаскойна Goal.

"Если причина в этом, то ему просто нужно уйти.Вы видите, как несколько игроков меняют обстановку и затем они находят что-то другое. Что касается Рэшфорда, он не выглядит счастливым, играя в Англии. И некоторые хорошие клубы придут за ним. Пускай пойдет в Италию, это взбодрит его".

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Ранее экс-тренер Манчестер Юнайтед Бенни МакКарти выразил мнение, что Маркус Рэшфорд окружил себя неправильными людьми, которые забивают ему голову тем, что не идет игроку на пользу.

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