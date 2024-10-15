INEOS разорвал контракт Фергюсона с Манчестер Юнайтед

Сэр Джим Рэтклифф продолжает сокращать расходы клуба, отказавшись от услуг самого успешного тренера в истории "красных дьяволов" в качестве посла.

Совладелец Манчестер Юнайтед компания INEOS во главе с сэром Джимом Рэтклиффом разорвала многомиллионный контракт с сэром Алексом Фергюсоном, сообщает The Athletic.

Один из величайших тренеров в истории футбола после завершения карьеры остался в клубе, став его послом и одним из директоров.

Единственное официальное описание обязанностей Фергюсона в качестве посла клуба можно увидеть в их отчетах за 2014 год в разделе "Сделки со связанными сторонами".

Там Юнайтед сообщил, что шотландец подписал соглашение 17 октября 2013 года, по которому он стал послом и получил 2,16 миллиона фунтов за свои услуги, и это соглашение продолжалось более десяти лет.

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Расторжение контракта с Фергюсоном стало частью программы INEOS по сокращению расходов Манчестер Юнайтед.

В личной встрече на Олд Траффорд Рэтклифф сообщил Фергюсону, что клуб больше не готов проводить экс-тренеру регулярные выплаты.

По информации источника, этот вопрос был решен мирным путем. Фергюсон сохранит за собой должность неисполнительного директора и сможет продолжать посещать матчи манкунианцев.

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