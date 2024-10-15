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Манчестер Юнайтед готов отпустить Антони уже зимой

Несколько клубов АПЛ заинтересованы в трансферном провале манкунианцев.
Сегодня, 09:41
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images

Манчестер Юнайтед принял решение отпустит Антони во время зимнего трансферного окна, сообщает CaughtOffside.

По информации источника, 24-летний бразилец будет доступен как для аренды, так и для продажи.

Вариант с арендой выглядит более вероятным из-за опасений, которые вызывает плохая игровая форма вингера.

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Одним из вариантов называется возвращение Антони в Аякс, который умудрился продать игрока за 95 миллионов евро. Но у бразильца есть шанс остаться в АПЛ, так как к нему присматриваются Ньюкасл и Кристал Пэлас.

В нынешнем сезоне Антони принял участие всего в четырех матчах, отыграв в сумме 139 минут. За эти минуты он успел записать на свой счет один гол с пенальти в матче Кубка лиги против Барнсли (7:0).

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