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Футбол

Ман Сити сделал предложение по трансферу лидера португальского гранда

Диогу Кошта может оказаться в стане манкунианцев.
Сегодня, 10:23       Автор: Василий Медвидь
Диогу Кошта / Getty Images
Диогу Кошта / Getty Images

Манчестер Сити нашел замену Эдерсону, который близок к уходу в Галатасарай.

Как сообщает издание Mais futebol, манкунианцы хотят подписать Диогу Кошту из Порту. Клуб направил «драконам» предложение в размере 60 млн евро.

Детали возможного контракта португальского голкипера с «горожанами» пока неизвестны.

В прошлом сезоне Кошта провел 32 матча в чемпионате Португалии, из которых 16 на ноль.

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