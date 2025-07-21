Манчестер Сити установил ценник на чемпиона Европы

Манчестер Сити может попрощаться со своим воспитанником Джеймсом МакЭти.

Как сообщает The Telegraph, в услугах МакЭти заинтересованы Вест Хэм и Айнтрахт. Манкунианцы установили сумму в 35 млн фунтов, как желаемую за полузащитника.

Потенциальные запросы самого Джеймса пока неизвестны. Стоит отметить, что ранее МакЭти летал во Франкфурт, чтобы посмотреть, какие условия имеет в своем распоряжении Айнтрахт по приглашению клуба.

Этим летом англичанин стал чемпионом Европы по футболу в возрастной категории до 21 года в статусе капитана своей сборной.

Напомним, ранее сообщалось, что Ман Сити нашел замену Эдерсону.

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