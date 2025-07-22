Арсенал согласовал трансфер Дьекереша - Романо

Стороны наконец пришли к копромиссу.

Арсенал наконец согласовал все детали сделки по Виктору Дьекерешу, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, Спортинг принял предложение "канониров" в размере 63,5 + 10 млн евро.

Также ранее лондонский клуб уже согласовал личные условия с самим шведом, потому сделка должна быть закрыта в ближайшее время.

Напомним, что 27-летний швед интересовал и ряд других клубов, но сам решил присоединится именно к Арсеналу, выбив другие клубы из гонки.

Ранее также Челси установил ценник на своего форварда.

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