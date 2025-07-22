Манчестер Юнайтед снизил цены на ненужных игроков

Руководство Манчестер Юнайтед пошло на серьезный шаг, чтобы расстаться с ненужными футболистами, утверждает The Telegraph.

Напомним, что Алехнадро Гарначо, Антони, Джейдон Санчо и Тайрелл Маласия были отстранены от тренировок и не полетят с командой в турне.

Все они находятся на трансфере, однако желающих не так уж много. Отчасти причиной тому является высокие цена и зарплата футболистов.

Чтобы наконец расстаться с ними Манчестер Юнайтед решился уменьшить их ценники. Так, например, за Гарначо требуют уже на 70, а всего 40 млн фунтов.

Ранее также Арсенал наконец согласовал громкий трансфер.

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