Защитник Милана вернется в Бразилию

Защитник Милана Эмерсон Роял в ближайшее время завершит свой переход во Фламенго.

Как сообщает журналист Николо Скира, сегодня 26-летний футболист пройдет медицинский осмотр в бразильском клубе, после чего подпишет контракт.

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"Россонери" должны получить за своего игрока 10 миллионов евро.

Ранее Эмерсон выступал в Бразилии за Понте-Прету и Атлетико Минейро, после чего играл в Европе за Барселону, Бетис и Тоттенхэм.

В Милан защитник перешел минувшим летом и провел в составе итальянской команды 26 матчей без результативных действий. С января и практически до конца сезона бразилец восстанавливался от травмы берцовой кости.

Ранее сообщалось, что после подписания Эмерсона Фламенго отпустит в Рому своего защитника Уэсли Франсу.

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