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Футбол

Рома окончательно согласовала трансфер бразильского защитника

Уэсли Франса вскоре должен пополнить состав итальянской команды.
Сегодня, 12:52       Автор: Игорь Мищук
Уэсли Франса / Getty Images
Уэсли Франса / Getty Images

Правый защитник Фламенго Уэсли Франса продолжит карьеру в Европе, подписав контракт с Ромой.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, римский клуб согласовал переход 21-летнего бразильца. Сейчас стороны работают над официальным оформлением трансфера.

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Новичок обойдется Роме в 25 миллионов евро плюс пять миллионов евро в виде бонусов.

Окончательно сделка будет закрыта, когда к Фламенго присоединится защитник Милана Эмерсон Роял, который должен будет стать заменой Уэсли.

В минувшем сезоне Уэсли провел за Фламенго во всех турнирах 28 матчей, отличившись двумя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Рома продлила контракт со своим лидером.

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Рома окончательно согласовала трансфер бразильского защитника
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