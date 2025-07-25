Рома окончательно согласовала трансфер бразильского защитника
Правый защитник Фламенго Уэсли Франса продолжит карьеру в Европе, подписав контракт с Ромой.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, римский клуб согласовал переход 21-летнего бразильца. Сейчас стороны работают над официальным оформлением трансфера.
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Новичок обойдется Роме в 25 миллионов евро плюс пять миллионов евро в виде бонусов.
Окончательно сделка будет закрыта, когда к Фламенго присоединится защитник Милана Эмерсон Роял, который должен будет стать заменой Уэсли.
В минувшем сезоне Уэсли провел за Фламенго во всех турнирах 28 матчей, отличившись двумя голами и тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что Рома продлила контракт со своим лидером.
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