Два незасчитанных гола и ассист: Яремчук помог Олимпиакосу избежать поражения в спарринге
В субботу, 2 августа, Олимпиакос провел товарищеский матч с нидерландским Херенвеном, завершив встречу ничьей 1:1.
Украинский нападающий греческого коллектива Роман Яремчук начинал этот спарринг в стартовом составе и помог своей команде избежать поражения.
Правда, в первом тайме два гола украинца засчитаны не были - на 22-й и 25-й минутах взятия ворот в исполнении форварда были отменены из-за офсайда. А через три минуты Херенвен повел во встрече.
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Тем не менее во второй половине матча Яремчук принял участие в голевой атаке и помог Олимпиакосу сравнять счет. На 50-й минуте украинский нападающий обыгрался с Шикинью, сбросив ему под удар перед штрафной, а португалец отправил мяч в левый нижний угол ворот.
🔴⚪🥅 Το γκολ του 𝚯𝚸𝚼𝚲𝚶𝚼 στο φιλικό κόντρα στην Χέρενφεν!— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 2, 2025
Τσικίνιο ⚽️ pic.twitter.com/SYuS7rUt4K
Заменили украинского форварда на 73-й минуте поединка.
Τελικό. Χέρενφεν - Ολυμπιακός 1-1. / Full-Time. SC Heerenveen - Olympiacos 1-1.#Olympiacos #HEEOLY #PreSeason2025 pic.twitter.com/7s1hdxQd73— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 2, 2025
Яремчук не принимал участие в предыдущем товарищеском матче Олимпиакоса с АЗ (2:0), а до этого в двух кряду спаррингах с Норвичем (3:0) и Бредой (3:2) отличился забитыми мячами.
Напомним, что в прошлом сезоне Яремчук провел за Олимпиакос во всех турнирах 33 матча, записав на свой счет десять голов и четыре результативные передачи.
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