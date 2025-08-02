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Футбол

Два незасчитанных гола и ассист: Яремчук помог Олимпиакосу избежать поражения в спарринге

Украинский нападающий отличился результативным действием в третьем подряд матче.
Сегодня, 21:52       Автор: Игорь Мищук
Роман Яремчук / olympiacos.org
Роман Яремчук / olympiacos.org

В субботу, 2 августа, Олимпиакос провел товарищеский матч с нидерландским Херенвеном, завершив встречу ничьей 1:1.

Украинский нападающий греческого коллектива Роман Яремчук начинал этот спарринг в стартовом составе и помог своей команде избежать поражения.

Источник: olympiacos.org

Правда, в первом тайме два гола украинца засчитаны не были - на 22-й и 25-й минутах взятия ворот в исполнении форварда были отменены из-за офсайда. А через три минуты Херенвен повел во встрече.

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Тем не менее во второй половине матча Яремчук принял участие в голевой атаке и помог Олимпиакосу сравнять счет. На 50-й минуте украинский нападающий обыгрался с Шикинью, сбросив ему под удар перед штрафной, а португалец отправил мяч в левый нижний угол ворот.

Заменили украинского форварда на 73-й минуте поединка.

Яремчук не принимал участие в предыдущем товарищеском матче Олимпиакоса с АЗ (2:0), а до этого в двух кряду спаррингах с Норвичем (3:0) и Бредой (3:2) отличился забитыми мячами.

Напомним, что в прошлом сезоне Яремчук провел за Олимпиакос во всех турнирах 33 матча, записав на свой счет десять голов и четыре результативные передачи.

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