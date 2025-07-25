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Футбол

Яремчук отличился голом за Олимпиакос во втором спарринге кряду

Украинский нападающий помог своей команде разгромить английский Норвич.
Сегодня, 16:56       Автор: Игорь Мищук
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

В пятницу, 25 июля, Олимпиакос провел спарринг с Норвичем, разгромив своего английского соперника со счетом 3:0.

Украинский нападающий греческого коллектива Роман Яремчук вышел на эту игру в стартовом составе и непосредственно приложился к победе своей команды, отличившись уже во втором подряд спарринге. Ранее украинец записал на свой счет гол в предыдущем товарищеском матче с нидерландской Бредой (3:2).

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В противостоянии с представителем английского Чемпионшипа Яремчук поразил ворота соперника в начале второго тайма. Украинский нападающий откликнулся на навес в центр штрафной с правого фланга и переправил мяч в сетку.

Олимпиакос - Норвич 3:0

Голы: Язиджи, 31, Яремчук, 47, Бьянкон, 56

Напомним, что в минувшем сезоне Яремчук провел за Олимпиакос во всех турнирах 33 матча, отличившись десятью голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что украинский нападающий Артем Довбик пропустил второй спарринг Ромы, а его конкурент-новичок оформил покер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиакос Роман Яремчук

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