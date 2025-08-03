iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Кудривка забила первый за свою историю гол в рамках УПЛ

Андрей Сторчоус отметился особенным мячом.
Сегодня, 13:35       Автор: Василий Медвидь
Андрей Сторчоус / ЛНЗ
Андрей Сторчоус / ЛНЗ

В рамках первого тура УПЛ абсолютный дебютант элиты Кудривка встречается с Александрией.

Новичок чемпионата Украины открыл счет в матче. На 19-й минуте забил Андрей Сторчоус.

Учитывая, что Кудривка проводит первый сезон в УПЛ за всю свою историю, Сторчоус соответственно стал автором дебютного гола своего клуба в УПЛ.

На момент написания новости счет - 1:1. Антон Яшков отметился мячом в свои ворота после того, как от его плеча мяч залетел в ворота после удара со штрафного от Сергея Булецы.

Напомним, что ранее президент Кудривки заявил о намерении сыграть в элите украинского футбола.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Кудривка

Статьи по теме

Кудривка сенсационно переиграла Александрию, которая доигрывала вдевятером Кудривка сенсационно переиграла Александрию, которая доигрывала вдевятером
УПЛ: Александрия и Шахтер встретятся с дебютантами, Карпаты примут Полесье УПЛ: Александрия и Шахтер встретятся с дебютантами, Карпаты примут Полесье
Заря и ЛНЗ выдали первую в новом сезоне нулевую ничью Заря и ЛНЗ выдали первую в новом сезоне нулевую ничью
Лидер топ-клуба Серии А обвинил его в нарушении договоренностей и подал запрос на трансфер Лидер топ-клуба Серии А обвинил его в нарушении договоренностей и подал запрос на трансфер

Видео

Закрепили результат: Шахтер добил Бешикташ в ответном матче отбора Лиги Европы - видео голов
Закрепили результат: Шахтер добил Бешикташ в ответном матче отбора Лиги Европы - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Динамо, Шахтер и Полесье принесли очки Украине
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, а Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа15:39
Лидер топ-клуба Серии А обвинил его в нарушении договоренностей и подал запрос на трансфер
Украина15:02
Кудривка сенсационно переиграла Александрию, которая доигрывала вдевятером
Европа14:58
Рома установила цену на Довбика и ищет потенциальных покупателей
Европа14:37
Французкий топ-клуб договорился о трансфере сына экспрезидента африканской страны
Водные13:59
Середа завоевал единственную медаль для Украины на чемпионате мира по водным видам спорта
Европа13:40
Именитый испанский форвард близок к подписанию контракта с амбициозным новичком Серии А
Европа13:35
Кудривка забила первый за свою историю гол в рамках УПЛ
Украина12:58
Президент новичка УПЛ заявил о намерении сыграть за команду в этом сезоне
Другие страны12:48
Экс-звезда Карпат перебрался в Бразилию, отыграв более трех лет в российском чемпионате
Европа12:26
Легенда Баварии прокомментировал отказ лидера сборной Германии от перехода в клуб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK