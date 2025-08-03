Кудривка забила первый за свою историю гол в рамках УПЛ

В рамках первого тура УПЛ абсолютный дебютант элиты Кудривка встречается с Александрией.

Новичок чемпионата Украины открыл счет в матче. На 19-й минуте забил Андрей Сторчоус.

Учитывая, что Кудривка проводит первый сезон в УПЛ за всю свою историю, Сторчоус соответственно стал автором дебютного гола своего клуба в УПЛ.

На момент написания новости счет - 1:1. Антон Яшков отметился мячом в свои ворота после того, как от его плеча мяч залетел в ворота после удара со штрафного от Сергея Булецы.

Напомним, что ранее президент Кудривки заявил о намерении сыграть в элите украинского футбола.

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