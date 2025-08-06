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Футбол

Моуринью заплакал на пресс-конференции, рассказывая о Жорже Коште

Португалец тепло отозвался о легенде Порту.
Сегодня, 00:40       Автор: Андрей Безуглый
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Главный тренер Фенербахче Жозе Моуринью не сдержал слез, говоря о смерти Жорже Кошты.

Напомним, ранее стало известно, что легендарный капитан Порту умер в возрасте 53 лет.

Когда журналисты спросили португальца о Коште, с которым он был близок, Жозе не смог сдержать слез.

Это часть моей истории. Есть капитаны и есть лидеры; дело не в повязках, а в том, что ты собой представляешь как личность. Жорже Кошта был одним из тех, кто разгребал бардак и позволял тренеру делать работу тренера, а не лидера раздевалки. Это идеальная ситуация для тренера.

Мне очень грустно. Давайте забудем о нем как футболисте и сосредоточимся на Жорже Коште, на его детях, которых я видел, когда они были совсем маленькими.

Я здесь, потому что, если бы он мог говорить со мной сейчас, он бы сказал мне выступить на пресс-конференции и провести матч завтра. "Играйте, выиграйте, не думайте обо мне". Так сказал бы Жорже. Я постараюсь это сделать. Я буду делать свою работу сегодня, я буду делать свою работу завтра, а потом поплачу. Но сегодня и завтра у меня есть работа, и я знаю, что Жорже сказал бы мне делать свою работу

Ранее также Александр Шовковский дал интервью по итогам матча с Пафосом.

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