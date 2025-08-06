Моуринью заплакал на пресс-конференции, рассказывая о Жорже Коште

Главный тренер Фенербахче Жозе Моуринью не сдержал слез, говоря о смерти Жорже Кошты.

Напомним, ранее стало известно, что легендарный капитан Порту умер в возрасте 53 лет.

Когда журналисты спросили португальца о Коште, с которым он был близок, Жозе не смог сдержать слез.

Мне очень грустно. Давайте забудем о нем как футболисте и сосредоточимся на Жорже Коште, на его детях, которых я видел, когда они были совсем маленькими.

Я здесь, потому что, если бы он мог говорить со мной сейчас, он бы сказал мне выступить на пресс-конференции и провести матч завтра. "Играйте, выиграйте, не думайте обо мне". Так сказал бы Жорже. Я постараюсь это сделать. Я буду делать свою работу сегодня, я буду делать свою работу завтра, а потом поплачу. Но сегодня и завтра у меня есть работа, и я знаю, что Жорже сказал бы мне делать свою работу