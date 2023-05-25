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Интер - Фиорентина: видео голов и лучших моментов матча

Смотрите видео голов матча Интер - Фиорентина в чемпионате Италии.
Сегодня, 07:24
Интер - Фиорентина: видео голов и обзор матча / Getty Images
Интер - Фиорентина: видео голов и обзор матча / Getty Images

В рамках финала Кубка Италии Фиорентина встречалась с Интером.

На старте встречи Гонсалес вывел "фиалок" вперед. Еще до конца первого тайма Интер сумел восстановить ничейный результат и выйти вперед.

Аргентинский форвард Мартинес оформил дубль, который изменил ход встречи.

Во второй половине поединка Фиорентина переиграла соперника, но забить не смогла. Интеру удалось выиграть Кубок Италии, который стал девятым в их коллекции.

Видео голов и обзор матча Фиорентина - Интер:

Фиорентина - Интер 1:2
Голы: Гонсалес, 3 - Мартинес, 29, 37

Фиорентина: Терраччьяно, Додо (Терзич 82), Кварта (Раньери 70), Миленкович, Бираги, Кастровилли (Мандрагора 60), Амрабат (Йович 70), Бонавентура, Гонсалес, Кабрал, Иконе (Соттил 60)

Интер: Ханданович, Дармиан, Ачерби, Бастони (Де Фрай 58), Думфриз, Барелла, Брозович, Чалханоглу (Гальярдини 84), Димарко (Гозенс 68), Джеко (Лукаку 58), Лаутаро Мартинес (Корреа 84)

Предупреждения: Кварта 54, Гонсалес 90 - Бастони 53.

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Интер - Фиорентина 2:1 видео голов и лучших моментов финала Кубка Италии

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