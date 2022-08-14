Ноттингем Форест добыл первую победу в АПЛ спустя 23 года, обыграв Вест Хэм

В рамках второго тура английской Премьер-лиги Ноттингем Форест на своем поле встретился с лондонским Вест Хэмом.

Матч закончился со счетом 0:1. "Лесники" добыли три очка благодаря голу Тайво Авонийи в конце первого тайма.

У "молотобойцев" был ряд возможностей отыграться в том числе, но футбольная фортуна сегодня была на стороне хозяев в том числе, когда Деклан Райс не реализовал пенальти.

Стоит отметить, что данная победа стала для Ноттингема первой в АПЛ с 1999 года. Именно тогда клуб в последний раз выступал в элитном английском дивизионе.

Ноттингем Форест — Вест Хэм 1:0

Гол: Авонийи, 45+2.

Ноттингем Форест: Хендерсон — Тоффоло, МакКенна, Ниакате (Кук, 79), Уорролл, Уильямс — Мангаля (Кафу, 84), О'Брайан, Лингард — Авонийи (Сарридж, 72), Джонсон.

Вест Хэм: Фабьянски — Джонсон, Крессуэлл, Зума, Цоуфал — Райс, Соучек — Форнальс (Лансини, 69), Бенрахма, Боуэн (Корне, 86) — Антонио (Скамакка, 69).

Предупреждения: МакКенна, Хендерсон, Сарридж — Райс.

На 65-й минуте Деклан Райс (Вест Хэм) не реализовал пенальти (вратарь).