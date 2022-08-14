Тухель прокомментировал перепалку с Конте

Главный тренер Челси Томас Тухель высказался о перепалке с наставником Тоттенхэма Антонио Конте.

По словам немецкого специалиста, данный эпизод не был необходимым.

"Я думал, что при рукопожатии вы смотрите друг другу в глаза. У него было другое мнение. Это все было не нужно, но многие вещи были также не нужны.

‎Был явный фол на Кае Гаверце, а ситуация продолжается и продолжается. Ришарлисон был в офсайде. И с каких пор как можно дергать за волосы на футбольном поле?

Мы доминировали 90 минут. Мы были опасны, были голодны, это было топовое выступление. Мне жалко всех моих игроков, что мы не получили тот результат, на который заслужили", — заявил Тухель.

Также наставник "синих" заявил, что во время первого инцидента между рулевыми после гола Пьера-Эмиля Хейбьерга между тренерами не возникло проблем.