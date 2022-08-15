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Батистута: Цель Месси – стать лучшим в мире навсегда, это движет им

Аргентинец высказался об успехах своего соотечественника.
Вчера, 20:30
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images
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Бывший игрок Фиорентины Габриэль Батистута поделился мнением об игре нападающего ПСЖ Лионеля Месси.

"Я не играл до 40 лет, потому что мне не позволили лодыжки, но я понимаю его менталитет. Похоже, что он может играть до 40, так зачем останавливаться? Мы все играем, потому что у нас есть цель, и его цель – стать лучшим в мире... навсегда. И это движет им. 

И я полагаю, он будет играть до тех пор, пока его не выгонят пинками. Я не вижу предпосылок, чтобы он ушел. Ну да, наступит момент, когда тело больше не даст тебе покоя, но если говорить о менталитете, то он и Криштиану Роналду, они... вот почему они отличаются от остальных.

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Сейчас мастерством Месси не обладает никто. Криштиану превзошел всех остальных благодарю своему менталитету, потому что он играет, играет, многие играют, как Криштиану, но у него есть голова, у него есть свое эго. У всех нас есть эго, у вас есть свое эго, у меня есть свое. Тот, у кого нет эго, ничего не делает.

У Диего Марадоны было эго, и у Пеле, конечно, тоже. Это ребята, которые собрали все воедино: физические кондиции, способности, характер, амбиции, эго и выделились. Многие люди тренируются так же или даже больше, но их не подталкивает разная мотивация.

Месси будет хорошо играть на этом чемпионате мира, и не потому, что он может стать его последним, а потому что он наверняка хотел выиграть и предыдущие, но теперь у него хорошая команда", – сказал Батистута в интервью La Nacion.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси Габриэль Батистута
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