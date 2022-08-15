Ювентус добыл уверенную победу над Сассуоло

Туринский клуб добыл первую победу в рамках первого тура Серии А.

В понедельник, 15 августа, в рамках первого тура чемпионата Италии Ювентус принимал Сассуоло. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0.

Первый гол забил Анхель Ди Мария. Аргентинец удачно дебютировал в первом матче сезона, отличившись на 26-й минуте.

Вслед за новичком клуба форвард Душан Влахович отметился дублем. Сербский футболист удачно реализовал 11-метровый, а затем отметился после результативного паса Ди Марии.

Ювентус - Сассуоло 3:0

Голы: Ди Мария 26, Влахович, 43, пен, 51

Ювентус: Перин, Данило, Бонуччи, Бремер, Алекс Сандро (Де Шильо, 61), Куадрадо (Костич, 61), Маккенни (Соуле, 76), Локателли (Ровелла, 76), Закария, Ди Мария (Миретти, 66), Влахович.

Сассуоло: Консильи, Мюльдюр (Толян, 7), Айхан, Феррари, Рожерио, Харруи, Сейде, Фраттези, Матеус Энрике, Торстведт, Кирьякопулос (Пинамонти, 59), Дефрель (Распадори, 46), Берарди.

Предупреждения: Локателли, Торстведт, Феррари, Матеус Энрике.