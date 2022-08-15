iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ювентус добыл уверенную победу над Сассуоло

Туринский клуб добыл первую победу в рамках первого тура Серии А.
Вчера, 23:41
Ювентус - Сассуоло / Getty Images
Ювентус - Сассуоло / Getty Images
0 0 0

В понедельник, 15 августа, в рамках первого тура чемпионата Италии Ювентус принимал Сассуоло. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0.

Первый гол забил Анхель Ди Мария. Аргентинец удачно дебютировал в первом матче сезона, отличившись на 26-й минуте.

Вслед за новичком клуба форвард Душан Влахович отметился дублем. Сербский футболист удачно реализовал 11-метровый, а затем отметился после результативного паса Ди Марии.

Ювентус - Сассуоло 3:0

Голы: Ди Мария 26, Влахович, 43, пен, 51

Ювентус: Перин, Данило, Бонуччи, Бремер, Алекс Сандро (Де Шильо, 61), Куадрадо (Костич, 61), Маккенни (Соуле, 76), Локателли (Ровелла, 76), Закария, Ди Мария (Миретти, 66), Влахович.

Сассуоло: Консильи, Мюльдюр (Толян, 7), Айхан, Феррари, Рожерио, Харруи, Сейде, Фраттези, Матеус Энрике, Торстведт, Кирьякопулос (Пинамонти, 59), Дефрель (Распадори, 46), Берарди.

Предупреждения: Локателли, Торстведт, Феррари, Матеус Энрике.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус сассуоло Серия А
0 0 0

Статьи по теме

Верона — Наполи 2:5 Видео голов и обзор матча Верона — Наполи 2:5 Видео голов и обзор матча
Наполи в голевой перестрелке оказался сильнее Вероны Наполи в голевой перестрелке оказался сильнее Вероны
Рома стартовала с победы над Салернитаной в чемпионате Италии Рома стартовала с победы над Салернитаной в чемпионате Италии
Коваленко пропустит стартовый матч Специи в Серии А Коваленко пропустит стартовый матч Специи в Серии А
Помочь журналистам

Видео

Альмерия - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Альмерия - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина близка к вылету из ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Ударил головой, выгнал на улицу обнаженной и пытки: стали известны детали судебного дела Гиггза
просмотров
"Самая быстрая травма в истории": Санчес оконфузился при приветствие фанатов Марселя
просмотров

Последние новости

Европа00:50
Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Европа00:25
Хетафе - Атлетико 0:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Европа00:02
Ливерпуль в меньшинстве не сумел одолеть Кристал Пэлас
Вчера, 23:41
Европа23:41
Ювентус добыл уверенную победу над Сассуоло
Европа23:17
Верона — Наполи 2:5 Видео голов и обзор матча
Европа22:54
Тухелю и Конте выдвинуты обвинения в неподобающем поведении
Бокс22:31
Бокс: расписание боев
Европа22:19
Атлетико на выезде разгромил Хетафе
Европа21:49
Симеоне попросил Атлетико подписать Роналду
Европа21:24
Наполи в голевой перестрелке оказался сильнее Вероны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK