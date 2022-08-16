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Хавбек Бенфики: Динамо организованная команда, поэтому нам придется постараться

Жоау Мариу поделился мыслями о предстоящем матче против киевлян.
Вчера, 23:10
Жоау Мариу
Жоау Мариу
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Полузащитник лиссабонской Бенфики Жоау Мариу высказался о предстоящем матче с киевским Динамо в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

По словам португальского футболиста, "орлам" придется приложить все усилия, чтобы пройти в групповой этап.

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Мы хорошо знаем Динамо, ведь не так давно встречались с ними. Это организованная команда, футболисты которой хорошо сыграны. Поэтому нам придется постараться, чтобы добыть положительный результат в первом матче. С уважением относимся к сопернику, но со старта поединка будем действовать решительно, чтобы навязать свою игру.

Мы находимся на очень ранней стадии сезона, провели отличную предсезонную подготовку. Возможно, в той или иной игре свежесть не самая лучшая, но мотивация в завтрашнем матче будет превыше всего. Каждый будет выкладываться на все 110 процентов. Игроки Динамо могут быть свежее, но это не станет оправданием для нас", — сказал Мариу.

Источник: Динамо Киев

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов Бенфика Лиссабон
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