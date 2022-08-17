Манчестер Юнайтед готовит "крупное предложение" Аяксу по Антони

Манкунианцы все никак не успокоятся в попытках заполучить талантливого вингера нидерландского клуба.

Ужасная форма Манчестер Юнайтед на старте нового сезона заставляет руководство клуба активизироваться на трансферном рынке в поисках того, кто сможет помочь Эрику тен Хагу исправить сложившуюся ситуацию.

Получив решительный отказ от Аякса в трансфере вингера Антони, "красные дьяволы" намерены предпринять еще одну попытку купить игрока.

По информации Sky Sports, Манчестер Юнайтед готовит "крупное предложение", которое поступит аяксидам в ближайшие несколько дней.

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Ранее нидерландский клуб отвергал всяческие попытки других коллективов заполучить 20-летнего бразильца, заявив, что клубу придется серьезно потратиться, чтобы убедить Аякс отпустить футболиста.

В зарубежных СМИ потенциальная сумма за трансфер Антони равнялась 80 миллионам евро.