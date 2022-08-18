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Единственный вариант: Стало известно, какой клуб готов подписать Роналду

Португалец может продолжить карьеру в Германии.
Вчера, 17:23
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images
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Лишь один клуб готов позволить себе трансфер форварда Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду. Речь идет о Боруссии Дортмунд. Об этом сообщает издание CBS Sports Golazo.

Агент футболиста Жорже Мендеш ведет работу с целью организовать предложение на предмет трансфера. В английском клубе растет уверенность в том, что лучшее решение в сложившейся ситуации – позволить игроку покинуть команду. 

В свою очередь дортмундцы все еще ведут внутренние переговоры о том, стоит ли делать предложение Манчестер Юнайтед, и Мендеш убеждает их осуществить трансфер. Немецкий клуб рассматривает как покупку игрока, так и его переход на правах аренды.

Отметим, переход Роналду в Спортинг исключен. Форвард не хочет переходить в команду, не представляющую не из топ-5 европейских лиг. Атлетико, интересовавшийся 37-летним португалцем, тоже отказался от трансфера.

Ранее сообщалось, что Роналду получил предупреждение от полиции за то, что выбил телефон из руки мальчика.

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