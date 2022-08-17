Роналду получил предупреждение от полиции за то, что выбил телефон из руки мальчика

Полиция Мерсисайда вынесла предупреждение Криштиану Роналду за то, что игрок выбил телефон из рук болельщика Эвертона после матча на Гудисон Парк, передает Sky Sports.

"Мы можем подтвердить, что 37-летний мужчина добровольно присутствовал и был допрошен с осторожностью в связи с обвинениями в нападении и причинении преступного ущерба. Обвинение связано с инцидентом после футбольного матча Эвертон — Манчестер Юнайтед на Гудисон Парк 9 апреля".

"Дело было решено путем условного предупреждения. Теперь дело закрыто".

Предупреждение не является уголовным осуждением, а действует скорее как формальное предупреждение, которое может быть использовано в качестве доказательства плохой репутации, если человек в будущем предстанет перед судом за другое преступление.

Офицеры начали расследование после того, как в Интернете был распространен видеоролик, на котором Роналду выбил телефон мальчика из рук, когда игрок шел к туннелю. Мать фаната ранее заявляла, что ее 14-летний сын Джейк Хардинг остался "в синяках" и "в полном шоке" в результате инцидента.

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Говоря с Liverpool Echo в то время, Сара Келли сказала, что подросток страдает аутизмом и был "действительно расстроен" из-за того, что произошло, добавив, что это "полностью оттолкнуло его" от похода на еще одну игру.

Она также поделилась с газетой фотографией руки своего сына, на которой она выглядела красной и покрытой синяками.

После инцидента португальский нападающий извинился за свою "вспыльчивость" и пригласил болельщика на матч на Олд Траффорд.