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Роналду получил предупреждение от полиции за то, что выбил телефон из руки мальчика

Правоохранительные органы закрыли дело по инциденту, который произошел в конце прошлого сезона.
Сегодня, 19:01
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images
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Полиция Мерсисайда вынесла предупреждение Криштиану Роналду за то, что игрок выбил телефон из рук болельщика Эвертона после матча на Гудисон Парк, передает Sky Sports.

"Мы можем подтвердить, что 37-летний мужчина добровольно присутствовал и был допрошен с осторожностью в связи с обвинениями в нападении и причинении преступного ущерба. Обвинение связано с инцидентом после футбольного матча Эвертон — Манчестер Юнайтед на Гудисон Парк 9 апреля".

"Дело было решено путем условного предупреждения. Теперь дело закрыто".

Предупреждение не является уголовным осуждением, а действует скорее как формальное предупреждение, которое может быть использовано в качестве доказательства плохой репутации, если человек в будущем предстанет перед судом за другое преступление.

Офицеры начали расследование после того, как в Интернете был распространен видеоролик, на котором Роналду выбил телефон мальчика из рук, когда игрок шел к туннелю. Мать фаната ранее заявляла, что ее 14-летний сын Джейк Хардинг остался "в синяках" и "в полном шоке" в результате инцидента.

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Говоря с Liverpool Echo в то время, Сара Келли сказала, что подросток страдает аутизмом и был "действительно расстроен" из-за того, что произошло, добавив, что это "полностью оттолкнуло его" от похода на еще одну игру.

Она также поделилась с газетой фотографией руки своего сына, на которой она выглядела красной и покрытой синяками.

После инцидента португальский нападающий извинился за свою "вспыльчивость" и пригласил болельщика на матч на Олд Траффорд.

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