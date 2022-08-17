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Футбол

"Они узнают правду": Роналду обвинил СМИ в лжи

Португалец высказался о слухах, которые связаны вместе с ним.
Сегодня, 07:47
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images
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Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду впервые прокомментировал слухи, которые связаны с его желанием покинуть команду.

37-летний футболист в комментариях в Instagram заявил, что СМИ врут о нем.

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Роналду добавил, что в ближайшее время даст интервью, в котором расскажет всю правду.

"Они узнают правду, когда я дам интервью через пару недель. СМИ врут. 

Из 100 новостей, которые они написали за последние несколько месяцев, только 5 были правдивыми. Представьте себе, как дела обстоят на самом деле", - написал Роналду. 

Отметим, что в текущем сезоне Криштиану провел два матча в АПЛ, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Диего Симеоне попросил Атлетико подписать Роналду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол манчестер юнайтед Криштиану Роналду
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