"Они узнают правду": Роналду обвинил СМИ в лжи

Португалец высказался о слухах, которые связаны вместе с ним.

Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду впервые прокомментировал слухи, которые связаны с его желанием покинуть команду.

37-летний футболист в комментариях в Instagram заявил, что СМИ врут о нем.

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Роналду добавил, что в ближайшее время даст интервью, в котором расскажет всю правду.

"Они узнают правду, когда я дам интервью через пару недель. СМИ врут.

Из 100 новостей, которые они написали за последние несколько месяцев, только 5 были правдивыми. Представьте себе, как дела обстоят на самом деле", - написал Роналду.

Отметим, что в текущем сезоне Криштиану провел два матча в АПЛ, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Диего Симеоне попросил Атлетико подписать Роналду.