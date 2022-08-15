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Футбол

Манчестер Юнайтед отреагировал на слухи о возможном разрыве контракта с Роналду

Португалец должен остаться в команде.
Вчера, 12:29
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images
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Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду намерен покинуть команду в летнее трансферное окно. Португалец недоволен тем, что клуб не будет выступать в Лиге чемпионов, а дополнительную мотивацию для ухода форвард получил после провальных игр на старте АПЛ.

В зарубежной прессы появились слухи о том, что Роналду ведет себя непрофессионально, из-за чего клуб рассматривает возможность разорвать контракт с игроком.

Руководство "красных дьяволов" на фоне данных слухов выступило с официальным заявлением, в котором опровергли эту информацию. Манчестер Юнайтед рассчитывать на 37-летнего футболиста.

"Никаких изменений в позиции клуба нет. Криштиану Роналду не продается", – приводит слова пресс-секретаря Манчестер Юнайтед Sky Sports.

Действующий контракт Роналду с английским клубом истекает летом следующего года.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед может подписать воспитанника Реала.

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