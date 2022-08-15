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Манчестер Юнайтед может подписать воспитанника Реала

Рауль де Томас попал на радар английского клуба.
Сегодня, 09:05
Рауль де Томас / Getty Images
Рауль де Томас / Getty Images
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Нападающий сборной Испании и Эспаньола Рауль де Томас может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает Cope, услугами 27-летнего игрока активно интересуется Манчестер Юнайтед.

Ожидается, что "красные дьяволы" должны будут заплатить за Томаса около 25-30 миллионов евро.

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Отмечается, что Манчестер Юнайтед интересуется также другими нападающими, однако их фамилию не называются.

Напомним, Рауль Де Томас является воспитанником Реала, в составе которого провел лишь один поединок. В 2020-м году он перебрался в Эспаньол, в котором провел 89 матчей и забил 45 голов.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед может рассмотреть возможность разрыва контракта с Роналду.

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