Манчестер Юнайтед может подписать воспитанника Реала

Нападающий сборной Испании и Эспаньола Рауль де Томас может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает Cope, услугами 27-летнего игрока активно интересуется Манчестер Юнайтед.

Ожидается, что "красные дьяволы" должны будут заплатить за Томаса около 25-30 миллионов евро.

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Отмечается, что Манчестер Юнайтед интересуется также другими нападающими, однако их фамилию не называются.

Напомним, Рауль Де Томас является воспитанником Реала, в составе которого провел лишь один поединок. В 2020-м году он перебрался в Эспаньол, в котором провел 89 матчей и забил 45 голов.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед может рассмотреть возможность разрыва контракта с Роналду.