Манчестер Юнайтед может расссмотреть возможность разрыва контракта с Роналду

Эпопея вокруг персоны Криштиану Роналду может приобрести крайне неожиданный поворот событий.

В середине лета стало известно, что португалец хочет покинуть Манчестер Юнайтед, но поиски нового клуба футболиста не задались, а сейчас, похоже. он может оказаться не нужным и манкунианцам.

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По сообщениям авторитетного английского изданияSky Sports, боссы "красных дьяволов" очень недовольны поведением футболиста в рамках коллектива и его отношением к клубу.

Если звездный нападающий не изменится в ближайшее время, то руководство клуба начнет рассматривать возможность расторжения контракта с исполнителем.

В этом сезоне Роналду провел 2 матча в АПЛ, не забив ни одного и не отдав ни одной результативной передачи.