Металлист-1925 усилился воспитанником Шахтера
Андрей Чирук получит шанс на взрослом уровне.
Сегодня, 11:51
Металлист-1925 накануне старта в УПЛ против донецкого Шахтера усилился воспитанником "горняков".
Харьковчане подписали украинского форварда Андрея Чирука.
С коллективом Валерия Кривенцова игрок подписал контракт по схеме 1+1.
В юниорских и молодежных командах Шахтера Чирук провел 52 матча и забил 19 голов.
У нападающего есть опыт игры в юниорской Лиге чемпионов УЕФА.
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