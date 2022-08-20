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Металлист-1925 усилился воспитанником Шахтера

Андрей Чирук получит шанс на взрослом уровне.
Сегодня, 11:51
Андрей Чирук
Андрей Чирук
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Металлист-1925 накануне старта в УПЛ против донецкого Шахтера усилился воспитанником "горняков".

Харьковчане подписали украинского форварда Андрея Чирука.

С коллективом Валерия Кривенцова игрок подписал контракт по схеме 1+1.

В юниорских и молодежных командах Шахтера Чирук провел 52 матча и забил 19 голов.

У нападающего есть опыт игры в юниорской Лиге чемпионов УЕФА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина
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