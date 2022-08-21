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Тренер Аякса опроверг информацию о переходе Антони в Манчестер Юнайтед

Глава нидерландского клуба не верит в уход своего игрока.
Сегодня, 20:57
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images
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Главный тренер Аякса Алфред Схройдер высказался о будущем вингера клуба Антони.

"Хочу, чтобы Антони остался. Я исхожу из того, что клуб не продаст его. В наши дни разбрасываются баснословными деньгами, но я не обрадовался бы, продай мы еще одного футболиста. С точки зрения финансов у нас все хорошо.

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У меня хорошее предчувствие. Я понимаю Антони. Но ты играешь за Аякс. Мы выступаем в Лиге чемпионов. Не думаю, что МЮ играет в ЛЧ", – сказал Схройдер в интервью ESPN.

В текущем сезоне на счету Антони 1 гол и 2 ассиста в двух матчах Эредивизии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аякс манчестер юнайтед
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