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Наполи обыграл Монцу, забив четыре безответных гола

Неаполитанцы добыли вторую победу кряду.
Сегодня, 21:25
ФК Наполи / Getty Images
ФК Наполи / Getty Images
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В воскресенье, 21 августа, в рамках второго тура Серии А Наполи принимал Монцу. Матч завершился победой хозяев со счетом 4:0.

Героем встречи стал грузинский вингер Наполи Хвича Кварацхелия. 21-летний футболист отметился дублем.

Отметим, для неаполитанцев данная победа стала второй в этом сезоне. Клуб занимает первую строчку с 6 баллами.

Монца с момента квалификации в Серию А не смогла добыть очков, занимая последнее место в турнирной таблице.

Наполи - Монца 4:0

Голы: Кварацхелия, 35, 62, Осимхен, 45+2, Ким Мин, 90+4

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливера, 70), Лоботка (Политано, 78), Зелиньски, Замбо-Ангисса, Кварацхелия (Элмаз, 70), Лосано (Дзербин, 78), Осимхен.

Монца: Ди Грегорио, Биринделли, Раноккия (Антов, 48), Марлон, Карбони, Д'Алессандро (Молина, 46), Барберис, Сенси, Раноккия (Валоти, 58), Капрари, Петанья.

Предупреждения: Капрари, Мариу Руй, Ди Лоренцо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи монца Серия А
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